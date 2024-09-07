На 50 современных автобусов малого класса пополнится парк коммерческих перевозчиков

Ещё 8 лет назад по дорогам Москвы ездили старые и небезопасные маршрутки, в них отсутствовали льготы и не действовали городские билеты, а водители регулярно нарушали правила дорожного движения и работали без лицензий.
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