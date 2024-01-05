ГА ООН проведет заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции по Газе

Генеральная Ассамблея ООН проведет пленарное заседание, посвященное вето США на поправку России к резолюции Совета Безопасности ООН по улучшению гуманитарного доступа в Газе, заявила официальный представитель председателя 78-й сессии ГА Моника Грейли.
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