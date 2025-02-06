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Химик Уточникова: легче всего подделывать мелкие купюры дешевых валют

Химик Уточникова: легче всего подделывать мелкие купюры дешевых валют

Меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты, рассказала "Газете.Ru" доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М.

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