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На теле певца Кунгурова не найдено признаков насильственной смерти

На теле певца Кунгурова не найдено признаков насильственной смерти

На теле оперного певца Евгения Кунгурова не было обнаружено признаков насильственной смерти. Как сообщал источник «Известий» 8 апреля, перед случившемся заслуженный артист РФ написал супруге сообщение с угрозой о суициде.

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