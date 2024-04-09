На теле певца Кунгурова не найдено признаков насильственной смерти

На теле оперного певца Евгения Кунгурова не было обнаружено признаков насильственной смерти. Как сообщал источник «Известий» 8 апреля, перед случившемся заслуженный артист РФ написал супруге сообщение с угрозой о суициде.
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