«2022-й выдался для нас по-настоящему золотым». «Зенит» поздравил с Новым годом

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» поздравил всех с Новым годом. «2022-й выдался для нас по-настоящему золотым: молодежка взяла золото Единой молодежной лиги ВТБ, «Зенит-УОР №1» выиграл первенство ДЮБЛ, а основа забрала три титула — чемпионов Единой лиги, Кубка Кондрашина и Белова и Суперкубка Лиги ВТБ.
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