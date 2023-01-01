«2022-й выдался для нас по-настоящему золотым». «Зенит» поздравил с Новым годом

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» поздравил всех с Новым годом. «2022-й выдался для нас по-настоящему золотым: молодежка взяла золото Единой молодежной лиги ВТБ, «Зенит-УОР №1» выиграл первенство ДЮБЛ, а основа забрала три титула — чемпионов Единой лиги, Кубка Кондрашина и Белова и Суперкубка Лиги ВТБ.