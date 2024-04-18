Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте организовали встречу с курсантами Дальневосточного мореходного училища

В целях информирования населения о положительных примерах работы, проводимой в рамка поддержи действий Российской Федерации по стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте майором внутренней службы Еленой Терлянской и капитаном полиции Олесей Овсянниковой с участием председателя Общественного совета Павла Архарова, а также представителя волонтерской организации «Патриот» Татьяны Усановой была организована встреча с курсантами отделения судовождения Дальневосточного мореходного училища.
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