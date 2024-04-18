Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте организовали встречу с курсантами Дальневосточного мореходного училища

В целях информирования населения о положительных примерах работы, проводимой в рамка поддержи действий Российской Федерации по стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте майором внутренней службы Еленой Терлянской и капитаном полиции Олесей Овсянниковой с участием председателя Общественного совета Павла Архарова, а также представителя волонтерской организации «Патриот» Татьяны Усановой была организована встреча с курсантами отделения судовождения Дальневосточного мореходного училища.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх