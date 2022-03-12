«Милан» не проигрывает 9 матчей – 5 побед, 4 ничьих

«Милан» не проигрывает 9 матчей – 5 побед, 4 ничьих

«Милан» продлил серию без поражений до 9 матчей во всех турнирах. Команда Стефано Пиоли обыграла «Эмполи» (1:0) в 29-м туре Серии А, и теперь у нее 5 побед и 4 ничьих начиная с 23 января.

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