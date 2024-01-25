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Банда ЗиГ - ЗаГ. Что не так с этим сериалом?

Банда ЗиГ - ЗаГ. Что не так с этим сериалом?

Друзья мои ! Добрался я до нового творения отечественного кинопрома в виде сериала под названием - Банда ЗиГ- ЗаГ о , как говорят создатели , самой жестокой банде Ленинграда времен блокады , ( соглашусь , что она самая известная - это уж точно) ,в которой было смешано все - и криминал и политика и шкурные интересы.

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