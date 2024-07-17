Малая численность и экспедиционный характер: проблемы европейских армий НАТО

Европейские страны столкнулись с проблемой нехватки военных. В случае вооружённого конфликта их армии не смогут собрать достаточное количество военнослужащих, которые были бы готовы к длительным боевым действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии