Тихановская назвала условия установления мира на Украине и в Европе

Тема урегулирования конфликта на Украине на протяжении последнего времени активно используется политиками всех мастей для поднятия собственной значимости.
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