Опоздали: одна причина делает нелепым отказ Польши и Чехии от российской нефти

Разговоры про отказ от российской нефти являются для Чехии и Польши политическими спекуляциями. Варшава уже сидит без таких поставок, а для Праги это обернется потерями, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Александр Фролов.