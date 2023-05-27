Экономика сегодня

290 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    И эта мразь играл воинов. Насмешка какая-тоАмериканский тур ...
  • Герчик
    Все кто при власти и имеет гражданство другой страны НАТО враги государства«Выжидали»: Шахна...
  • Виталий Цуканов
    Согласен. Серебряковы- как пример врагов России.«Выжидали»: Шахна...

Опоздали: одна причина делает нелепым отказ Польши и Чехии от российской нефти

Опоздали: одна причина делает нелепым отказ Польши и Чехии от российской нефти

Разговоры про отказ от российской нефти являются для Чехии и Польши политическими спекуляциями. Варшава уже сидит без таких поставок, а для Праги это обернется потерями, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Александр Фролов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх