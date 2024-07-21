Под Астраханью почти два часа пылал пожар в садоводческом кооперативе

Пожарным пришлось тушить огонь на площади 200 квадратных метров. Вчера в 12:48 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение из Приволжского района: в селе Осыпной Бугор, на территории СТ «Монтажник» загорелись надворная постройка и сухая растительность на площади 200 кв.