Донецкий театр покажет постановку о событиях в Донбассе в семи городах России

30 апреля коллектив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. Бровуна отправился в очередной гастрольный тур с драмой “Я Zнаю праVду!” Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
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