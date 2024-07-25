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Генменеджер «Коламбуса» о длинном контракте для Марченко: «Лучше быть осторожным – один из нас может обжечься. Краткосрочная сделка имела бы наибольший смысл»

У россиянина истек договор с зарплатой 925 тысяч долларов в год. Форвард «Коламбуса» ранее обратился в арбитраж.

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