Зөфәр Хәйретдинов иҗатының 40 еллык юбилей концертында Илсөя Бәдретдинова һәм Зөфәр Хәйретдинов «Су буенда учак яна» җырын башкаралар😍 Видео: Зөлфия Шәвәлиева.
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Зөфәр Хәйретдинов иҗатының 40 еллык юбилей концертында Илсөя Бәдретдинова һәм Зөфәр Хәйретдинов «Су буенда учак яна» җырын башкаралар😍 Видео: Зөлфия Шәвәлиева.