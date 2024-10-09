Медвежий угол
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Медвежий угол

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Всем любителям ,"бедненьких собачек" посвящается... "Спасите дочку!": Нападение бродячих собак в Якутии - отец едва донёс полуживого ребёнка до врачей

Всем любителям ,"бедненьких собачек" посвящается... "Спасите дочку!": Нападение бродячих собак в Якутии - отец едва донёс полуживого ребёнка до врачей

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН/ЦАРЬГРАД В Якутии бродячие собаки напали на 12-летнюю девочку. Отец, пришедший на помощь своему ребёнку, донёс полуживую шестиклассницу на руках до врачей.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
всех защитников этих собачек нужно убивать вместе с этими собачками смерть и тем и другим а защищают этих собак бабы поэтому если будут уничтожать и баб и собак человечество не чего не потеряет
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5 час.
Александр Миронов
Я за второй, третий, шестой, седьмой и восьмой пункты опроса. (Давайте поймаем волка или тигра, что нам стоит, и стерилизуем его. Наверное он после этого травку начнёт есть, как зайчики.) Примерно так видят решение этого вопроса лица причастные к этой проблеме. Они не ходят по пустырям и дети их в школу приезжают на служебных авто (или около того). Они очень далеки, так далеки от всего этого, что совершенно забыли для кого они находятся на таких постах. Очень жаль, жаль простых людей... .
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3 час.
sylpfide sylpfide
Собак бездомных надо не отлавливать, чипировать и якобы стерилизовать, а кормить.  От голода они и кидаются на людей.
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3 час.

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