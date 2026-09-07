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Представлен компактный модуль ОЗУ LPDDR5X LPCAMM2 объемом 96 ГБ для ноутбуков

Представлен компактный модуль ОЗУ LPDDR5X LPCAMM2 объемом 96 ГБ для ноутбуков

Он получил скорость 9600 МТ/с и заметно уменьшенные размеры Crystal Memory Technology представила новый модуль оперативной памяти LPDDR5X LPCAMM2 емкостью 96 ГБ и скоростью передачи данных до 9600 МТ/с.

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