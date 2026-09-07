Представлен компактный модуль ОЗУ LPDDR5X LPCAMM2 объемом 96 ГБ для ноутбуков

Он получил скорость 9600 МТ/с и заметно уменьшенные размеры Crystal Memory Technology представила новый модуль оперативной памяти LPDDR5X LPCAMM2 емкостью 96 ГБ и скоростью передачи данных до 9600 МТ/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЖ GeForce RTX 4090 ...
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым