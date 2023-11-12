Маск назвал интересной версию о причастности ВСУ к подрывам СП

Владелец компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск посчитал любопытной статью The Washington Post, в которой рассматривается связь бывшего полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского с подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
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