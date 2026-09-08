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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о Соколове: «Нам было важно добавить команде габаритов и мощи в игре под воротами. Егор хорошо использует свои физические данные»

Генеральный менеджер « Ак Барса » Марат Валиуллин высказался об обмене с минским « Динамо ». В команду из Казани перешел нападающий Егор Соколов, в обратном направлении проследовал форвард Владимир Алистров .

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