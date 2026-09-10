WSJ: Пентагон направит на Ближний Восток новый батальон морпехов

Пентагон этой осенью направит на Ближний Восток новый экспедиционный батальон морской пехоты для размещения вблизи Ирана, пишет WSJ.
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