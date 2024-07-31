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В Венесуэле восстанавливается общественный порядок после попытки госпереворота

В Венесуэле восстанавливается общественный порядок после попытки госпереворота

Общественный порядок восстанавливается в Каракасе и других городах после попыток ультраправых экстремистов поднять волну насилия, дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и совершить государственный переворот, передает корреспондент ТАСС с места события.

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