В Венесуэле восстанавливается общественный порядок после попытки госпереворота

Общественный порядок восстанавливается в Каракасе и других городах после попыток ультраправых экстремистов поднять волну насилия, дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и совершить государственный переворот, передает корреспондент ТАСС с места события.
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