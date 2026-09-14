НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Ак Барс» клубы Түбән Новгородта татар җәмгыяте белән очрашты

Түбән Новгородта «Торпедо» белән матч алдыннан «Ак Барс»ның баш тренеры Әнвәр Гатиятулин, клубның генераль менеджеры Марат Вәлиуллин, уенчылар Альберт Яруллин һәм Равил Якупов, шулай ук команда хезмәткәрләре Түбән Новгород өлкәсе татарларының милли-мәдәни автономиясе вәкилләре белән очраштылар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым