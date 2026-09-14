«Ак Барс» клубы Түбән Новгородта татар җәмгыяте белән очрашты

Түбән Новгородта «Торпедо» белән матч алдыннан «Ак Барс»ның баш тренеры Әнвәр Гатиятулин, клубның генераль менеджеры Марат Вәлиуллин, уенчылар Альберт Яруллин һәм Равил Якупов, шулай ук команда хезмәткәрләре Түбән Новгород өлкәсе татарларының милли-мәдәни автономиясе вәкилләре белән очраштылар.
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