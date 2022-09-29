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Россия планирует продать долги других стран – РБК

Россия планирует продать долги других стран – РБК

В России разрабатывается поправка к бюджетному законодательству. Если проект будет принят, долги иностранных государств перед Россией, которые сейчас сложно или даже невозможно гасить из-за введённых санкций, будут "перепродаваться", пишет РБК.

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