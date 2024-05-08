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‍🇰🇿🌐 Орудия пыток и манипулятивные техники современных художников от Сороса

‍🇰🇿🌐 Орудия пыток и манипулятивные техники современных художников от Сороса Работы организатора выставки «Память» Бахытжан Торегожиной, как мы уже говорили ранее, были особо отмечены в США.

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