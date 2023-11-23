SpaceX осуществила второй испытательный запуск корабля Starship с ускорителем Super Heavy в субботу, 18 ноября

"Мегарокет" следующего поколения от SpaceX — самая большая из когда либо созданных ракет стартовала 18 ноября в своем втором в истории испытательном полете, который впервые вывел гигантский аппарат в космос.
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