МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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А как бы поступили вы?

Я знаю Екатерину уже семь лет, и мы женаты шесть. У нас есть лапочка-дочка, которой всего четыре года, и я люблю её до безумия.

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Комментарии
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radiofree
Ну если ты садомазохист,то мучайся.Если чувства пропали,надо разводиться,с дочерью по любому будете встречаться по решению суда.Это жизнь и от разводов никто не застрахован.
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18 час.
Галина галинка
Каждая последующая - хуже предыдущей, или от добра- добра не ищут, глазки видели кого выбирал в жены, вот теперь терпи, либо сделай несчастной дочь.
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18 час.
ВераВерная
Ситуация довольно типичная. За семь лет огонь любви угас, да и скорее всего у вас это было просто сексуальное влечение. Дочь - не виновата, что вы сразу этого не поняли, да только когда родители пытаются сохранить видимость семьи, тихо ненавидя друг друга, это понимают и маленькие дети. Не обманывайте себя, не будет дочь счастливой, воспитываясь в такой семье. Уходите, разводитесь, постарайтесь стать счастливым с другим человеком, и дочери гораздо приятнее будет видеть вас таким. Общаться и уделять ей внимание вам никто не запретит, тут от вас всё зависит.
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10 час.

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