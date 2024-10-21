Я знаю Екатерину уже семь лет, и мы женаты шесть. У нас есть лапочка-дочка, которой всего четыре года, и я люблю её до безумия.
А как бы поступили вы?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree
Ну если ты садомазохист,то мучайся.Если чувства пропали,надо разводиться,с дочерью по любому будете встречаться по решению суда.Это жизнь и от разводов никто не застрахован.
Ответить
18 час.
Галина галинка
Каждая последующая - хуже предыдущей, или от добра- добра не ищут, глазки видели кого выбирал в жены, вот теперь терпи, либо сделай несчастной дочь.
Ответить
18 час.
ВераВерная
Ситуация довольно типичная. За семь лет огонь любви угас, да и скорее всего у вас это было просто сексуальное влечение. Дочь - не виновата, что вы сразу этого не поняли, да только когда родители пытаются сохранить видимость семьи, тихо ненавидя друг друга, это понимают и маленькие дети. Не обманывайте себя, не будет дочь счастливой, воспитываясь в такой семье. Уходите, разводитесь, постарайтесь стать счастливым с другим человеком, и дочери гораздо приятнее будет видеть вас таким. Общаться и уделять ей внимание вам никто не запретит, тут от вас всё зависит.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии