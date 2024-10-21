А как бы поступили вы?

ВераВерная

Ситуация довольно типичная. За семь лет огонь любви угас, да и скорее всего у вас это было просто сексуальное влечение. Дочь - не виновата, что вы сразу этого не поняли, да только когда родители пытаются сохранить видимость семьи, тихо ненавидя друг друга, это понимают и маленькие дети. Не обманывайте себя, не будет дочь счастливой, воспитываясь в такой семье. Уходите, разводитесь, постарайтесь стать счастливым с другим человеком, и дочери гораздо приятнее будет видеть вас таким. Общаться и уделять ей внимание вам никто не запретит, тут от вас всё зависит.