Путин поручил нарастить работу над лазерными комплексами и искусственным интеллектом в военной сфере

Президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам сотрудничества с иностранными государствами заявил, что военно-техническое сотрудничество с другими странами — стратегически важная сфера.
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