Уральцы пожаловались на сбои налоговых приложений в последний день оплаты

1 декабря истек срок уплаты налогов для физических лиц. Однако накануне многие пользователи мобильных приложений «Налог ФЛ» и «Госуслуги» не могли воспользоваться возможностью электронной оплаты из-за сбоев приложения.
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