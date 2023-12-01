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  • Нина
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Уральцы пожаловались на сбои налоговых приложений в последний день оплаты

Уральцы пожаловались на сбои налоговых приложений в последний день оплаты

1 декабря истек срок уплаты налогов для физических лиц. Однако накануне многие пользователи мобильных приложений «Налог ФЛ» и «Госуслуги» не могли воспользоваться возможностью электронной оплаты из-за сбоев приложения.

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