Канны 2024: комплекс Собчак, уехавшие артисты из России не цветут и не пахнут, Лимонов не наш

Искандер

Кому как, а мне омерзительна мысль, что вся эта шлое...нь вроде Серебрянникова "снимает фильм" о ЛИМОНОВЕ. Ведь Эдуард с оружием в руках защищал Белый дом в 1993м, дрался в Югославии на стороне сербов (за него была объявлена награда, как за Че Гевару), в Абхазии на стороне абхазов, в Приднестровье - за Приднестровскую республику. Обвинялся в том, что в 2000—2001 годах готовился защищать русскоязычное население Казахстане. Дали 4 года, сидел в Лефортово, лютоненавидел либерастов. Это был солдат, гражданин и хороший писатель. А теперь порно-мразь, вор Серебрянников о нём «фильм снимает», а "полная ура", "ура набитая" Собчак об этом рассказывает?! Как там у Галича: «А над гробом встали мародёры И несут почётный ка-ра-ул!»