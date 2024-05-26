Эх, жаль, что острого язычка Лены Миро нет с нами. Сейчас бы она прошлась по Собчак в Каннах. Комплекс Собчак Психологический комплекс, а не строительный, если что.
Канны 2024: комплекс Собчак, уехавшие артисты из России не цветут и не пахнут, Лимонов не наш
Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
Ну что вы такие злые,дайте девушке приобщиться к большому кино
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11 час.
Искандер
Кому как, а мне омерзительна мысль, что вся эта шлое...нь вроде Серебрянникова "снимает фильм" о ЛИМОНОВЕ. Ведь Эдуард с оружием в руках защищал Белый дом в 1993м, дрался в Югославии на стороне сербов (за него была объявлена награда, как за Че Гевару), в Абхазии на стороне абхазов, в Приднестровье - за Приднестровскую республику. Обвинялся в том, что в 2000—2001 годах готовился защищать русскоязычное население Казахстане. Дали 4 года, сидел в Лефортово, лютоненавидел либерастов. Это был солдат, гражданин и хороший писатель. А теперь порно-мразь, вор Серебрянников о нём «фильм снимает», а "полная ура", "ура набитая" Собчак об этом рассказывает?! Как там у Галича: «А над гробом встали мародёры И несут почётный ка-ра-ул!»
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10 час.
И
Искандер
Нее... Она ещё гениально сыграла труп шлюхи, лежащий в ванне.
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10 час.
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