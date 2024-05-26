Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Львовна
    Почему они все до сих пор на свободе?"Ельцин-центр" пр...
  • Татьянка Яцук
    наверняка в органах "трудился"....Андрей Дьяков: Ан...
  • Александр
    Интересно,какими полномочиями обладал сей персонаж?За что взятки давали?Андрей Дьяков: Ан...

Канны 2024: комплекс Собчак, уехавшие артисты из России не цветут и не пахнут, Лимонов не наш

Канны 2024: комплекс Собчак, уехавшие артисты из России не цветут и не пахнут, Лимонов не наш

Эх, жаль, что острого язычка Лены Миро нет с нами. Сейчас бы она прошлась по Собчак в Каннах. Комплекс Собчак Психологический комплекс, а не строительный, если что.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛМ
Людмила Медведева
Ну что вы такие злые,дайте девушке приобщиться к большому кино
Ответить
11 час.
Искандер
Кому как, а мне омерзительна мысль, что вся эта шлое...нь вроде Серебрянникова &quot;снимает фильм&quot; о ЛИМОНОВЕ. Ведь Эдуард с оружием в руках защищал Белый дом в 1993м, дрался в Югославии на стороне сербов (за него была объявлена награда, как за Че Гевару), в Абхазии на стороне абхазов, в Приднестровье - за Приднестровскую республику. Обвинялся в том, что в 2000—2001 годах готовился защищать русскоязычное население Казахстане. Дали 4 года, сидел в Лефортово, лютоненавидел либерастов. Это был солдат, гражданин и хороший писатель. А теперь порно-мразь, вор Серебрянников о нём «фильм снимает», а &quot;полная ура&quot;, &quot;ура набитая&quot; Собчак об этом рассказывает?! Как там у Галича: «А над гробом встали мародёры И несут почётный ка-ра-ул!»
Ответить
10 час.
И
Искандер
Нее... Она ещё гениально сыграла труп шлюхи, лежащий в ванне.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх