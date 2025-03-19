Если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет «лучшим средством защиты» для Киева.Основные заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт по итогам телефонного разговора Трампа и Зеленского*:Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы добиться реального … .