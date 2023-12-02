Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории

федор

Горилла что ты лжешь ? Твоя голливудская армия себя зарекомендовала как самая позорная и способной воевать только с папуасами . Утырок ты наверное подзабыл как вы за последнее время рвали когти с яАфганистана и Ирака , на очереди Сирия , где с нашей помощью вас мразей пенделем под жопу выкинем. Хохлорейх будет уничтожен . Где победы? Или ты хвостатый бананов объелся с кокоином?