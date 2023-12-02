Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия США является самой смертоносной силой в истории человечества.
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Горилла что ты лжешь ? Твоя голливудская армия себя зарекомендовала как самая позорная и способной воевать только с папуасами . Утырок ты наверное подзабыл как вы за последнее время рвали когти с яАфганистана и Ирака , на очереди Сирия , где с нашей помощью вас мразей пенделем под жопу выкинем. Хохлорейх будет уничтожен . Где победы? Или ты хвостатый бананов объелся с кокоином?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии