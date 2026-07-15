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Райт о матче Англии с Аргентиной: «Нас ждет война на истощение – это не просто игра. У меня никакой любви к Аргентине. Были разговоры, что судья – лучший друг Месси»

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт высказался о предстоящей встрече английской национальной команды со сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 .

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