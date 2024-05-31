Главные новости дня, 31 мая 2024 года

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области. Речь идет о подготовке кадров, капитальном ремонте зданий, поддержке детского, юношеского и семейного чтения, а также ряде других сфер.
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