Суд настраивается на приговор строителю «Хаяттов»

Во Фрунзенском районном суде завершился процесс рассмотрения уголовного дела против Олега Дроздова, печально известного во Владивостоке застройщика двух многофункциональных гостиничных комплексов делового типа 5 звезд к саммиту АТЭС-2012 (а именно – отелей «Хаятт»), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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