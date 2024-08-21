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Суд настраивается на приговор строителю «Хаяттов»

Суд настраивается на приговор строителю «Хаяттов»

Во Фрунзенском районном суде завершился процесс рассмотрения уголовного дела против Олега Дроздова, печально известного во Владивостоке застройщика двух многофункциональных гостиничных комплексов делового типа 5 звезд к саммиту АТЭС-2012 (а именно – отелей «Хаятт»), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.

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