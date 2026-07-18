Российские военные поразили пусковую установку комплекса "Нептун" у Очакова

РИА Новости/Министерство обороны РФ Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского ракетного комплекса "Нептун-2" в районе Очакова в Николаевской области Украины, сообщили в Минобороны России.
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