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Царьград

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Вице-премьер РФ: 1,7 млн русских прошли диспансеризацию в 2026 году

Вице-премьер РФ: 1,7 млн русских прошли диспансеризацию в 2026 году

Во втором квартале 2026 года более 1,7 млн работающих русских прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта.

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