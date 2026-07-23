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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 млн евро в год, Пеп запрашивает вдвое больше. FIGC может вернуться к кандидатурам Конте, Пирло и Манчини (GdS)

Пеп Гвардиола и Итальянская футбольная федерация не могут договориться по зарплате. Ранее глава федерации Джованни Малаго подтвердил переговоры с Гвардиолой насчет работы в сборной Италии и дал понять, что ради испанца FIGC готова к существенным тратам.

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