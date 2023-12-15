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Друг Градского со ссылкой на артиста: Пугачева погубила голос шампанским

Друг Градского со ссылкой на артиста: Пугачева погубила голос шампанским

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг Александра Градского, поделился с aif.ru отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в книгу «Гранд российской музыки», выпущенную к 70-летию мэтра в 2019 году.

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