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Глава Владимира контролирует вопрос о помощи пострадавшим от БПЛА

Глава Владимира контролирует вопрос о помощи пострадавшим от БПЛА

На минувшей неделе два жилых дома в областном центре пострадали от атак беспилотников. Как сообщает 24 июля администрация города Владимира, градоначальник Сергей Волков держит вопрос оказания помощи пострадавшим хозяевам квартир на контроле .

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