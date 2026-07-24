Глава Владимира контролирует вопрос о помощи пострадавшим от БПЛА

На минувшей неделе два жилых дома в областном центре пострадали от атак беспилотников. Как сообщает 24 июля администрация города Владимира, градоначальник Сергей Волков держит вопрос оказания помощи пострадавшим хозяевам квартир на контроле .
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