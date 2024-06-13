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США разрешили операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа

США разрешили операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа

Министерство финансов США разрешило проводить транзакции с НКЦ, «связанные с энергетикой».<strong>Минфин США разрешил операции с попавшими под санкции Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа.

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