США разрешили операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа

Министерство финансов США разрешило проводить транзакции с НКЦ, «связанные с энергетикой».<strong>Минфин США разрешил операции с попавшими под санкции Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа.