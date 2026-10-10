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«Навязывание и принуждение»: Пезешкиан высказался о формате «СНГ+Иран» и угрозах США

«Навязывание и принуждение»: Пезешкиан высказался о формате «СНГ+Иран» и угрозах США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+ Иран», который должен способствовать сближению государств, в том числе в экономике и энергетике.

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