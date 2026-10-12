Пособия на новорожденных в РТ оформляют без заявлений и справок

Отделение СФР по РТ назначает единое пособие семьям, где родился ребенок, без заявлений. Выплата оформляется автоматически, если родители уже получают пособие на старших детей – без дополнительной оценки нуждаемости и подачи заявления, сообщает пресс-служба Отделения СФР по РТ.
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