Зеленский и Кабмин готовят удар по брони. Оборонка теряет 100% защиту, коммунальщикам оставят 60–70%

Киев готовится радикально перекроить систему бронирования от мобилизации. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, правительство и Владимир Зеленский согласовали новые правила — оборонные предприятия лишатся стопроцентной брони, а энергетики и коммунальщики сохранят лишь часть сотрудников.