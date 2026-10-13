НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

98 подписчиков

Зеленский и Кабмин готовят удар по брони. Оборонка теряет 100% защиту, коммунальщикам оставят 60–70%

Зеленский и Кабмин готовят удар по брони. Оборонка теряет 100% защиту, коммунальщикам оставят 60–70%

Киев готовится радикально перекроить систему бронирования от мобилизации. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, правительство и Владимир Зеленский согласовали новые правила — оборонные предприятия лишатся стопроцентной брони, а энергетики и коммунальщики сохранят лишь часть сотрудников.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым