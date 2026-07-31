Дмитрий Дибров появился на публике с новой спутницей и сыном от Полины Дибровой: видео

66-летний Дмитрий Дибров провёл вечер в ресторане в компании новой возлюбленной и старшего сына. Вместе с 43‑летней нутрициологом Екатериной Гусевой и 16‑летним Александром — сыном от брака с Полиной Дибровой — шоумен отправился на ужин.