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Мода и Шоу-бизнес

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Дмитрий Дибров появился на публике с новой спутницей и сыном от Полины Дибровой: видео

Дмитрий Дибров появился на публике с новой спутницей и сыном от Полины Дибровой: видео

66-летний Дмитрий Дибров провёл вечер в ресторане в компании новой возлюбленной и старшего сына. Вместе с 43‑летней нутрициологом Екатериной Гусевой и 16‑летним Александром — сыном от брака с Полиной Дибровой — шоумен отправился на ужин.

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