Запад не успеет помочь Украине! Путин рассекретил план: что он скрывает от Зеленского и Европы — шокирующие детали

Фото: Официальный сайт президента РФ Недавно Путин на публичном мероприятии заявил, что Россия является «единственным гарантом» территориальной целости Украины и призвал Владимира Зеленского чётко различать друзей и врагов.
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