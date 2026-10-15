Военнослужащие и гражданский персонал 32 стран-членов НАТО приняли участие в командно-штабных учениях, завершившихся в четверг в Финляндии, сообщается на сайте сухопутных войск республики.
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