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Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию на Украине продолжат оставаться санкции

Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию на Украине продолжат оставаться санкции

Европейский союз не намерен воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию Москвы на украинской территории продолжат оставаться ограничительные меры.

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