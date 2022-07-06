Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию на Украине продолжат оставаться санкции

Европейский союз не намерен воевать с Россией, основным ответом на спецоперацию Москвы на украинской территории продолжат оставаться ограничительные меры.
Популярные статьи
- Яна Поплавская cпросила покинувшую Россию Юлию Ауг: «Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги»
- «Нам говорили, придут русские и убьют стариков, чтобы не платить пенсию»: о чем рассказали жители Лисичанска, вышедшие из подвалов
- Клинцевич: освобождение ЛНР равнозначно разгрому немцев под Москвой в 1941 году
Свежие комментарии