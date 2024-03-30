Русские затушили половину Украины. Готовится большая схватка

Фото: freepik.com. Сегодня 17K прочитали Русская армия ночью ударила по энергетическим объектам на Украине, ликвидирован очередной танк Abrams, а в Одессу едет "самый боеспособный" французский Иностранный легион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии