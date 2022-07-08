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Впервые в истории в 1-м раунде драфта НХЛ взяли 3 игроков из Словакии. Их не было там с 2013 года

Впервые в истории в 1-м раунде драфта НХЛ были выбраны 3 игрока из Словакии. «Монреаль» выбрал под 1-м номером 18-летнего форварда Юрая Слафковски, под 26-м – форварда Филипа Мешара, «Нью-Джерси» под 2-м – 18-летнего защитника Шимона Немеца.

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