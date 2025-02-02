Пленный Какойло сообщил, что два года скрывался от ТЦК, пока не нарушил ПДД

Военнопленный Дмитрий Какойло, служивший в Вооруженных силах Украины, два года скрывался от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), пока на не нарушил правила дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии